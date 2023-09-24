Набор добровольцев на службу по контракту продолжают осуществлять в Подмосковье

Жители со всей России активно стремятся вступить в ряды российской армии, они продолжают обращаться в Московский областной пункт отбора добровольцев на службу по контракту, открытый в конце апреля в подмосковной Балашихе.

В пункте мужчин в возрасте от 18 до 60 лет со всей страны заселяют в общежитие, а также обеспечивают бесплатным и разнообразным питанием, контрактники отмечают, что блюда вкусные и никогда не повторяются. За время пребывания в центре добровольцев консультируют юристы и психологи, а также обучают тактике ведения боя ветераны военных действий.

Отметим, что заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. В частности, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.