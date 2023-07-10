Начальник Генштаба поручил уничтожить стартовые позиции ракет С-200

Начальник Генштаба РФ-командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Валерий Герасимов поручил выявить и уничтожить стартовые позиции украинских ракет С-200.

Этот приказ был дан после доклада начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова об уничтожении накануне четырех украинских ракет.

ВСУ пытались атаковать наземные объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Две ракеты были сбиты ПВО, еще две отклонили от курса средствами РЭБ. Все атаки оказались безуспешными, жертв и разрушений они не принесли.

ГРУ поставлена задача обнаружить места дислокации ракетных систем, а командному пункту объединенной группировки предстоит организовать их упреждающее поражение.

В Минобороны сообщают, что Герасимов потребовал принять экстренные меры по дополнительной противовоздушной безопасности.