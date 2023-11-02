Начальника службы судебных приставов по Рязани убили тремя выстрелами

Безопасность

Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]

Руководителя отделения службы судебных приставов по Рязани Сергея Калужского убили тремя выстрелами. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что они были произведены в голову, грудь и в живот.

Поясняется, что в этот момент пристав возвращался домой с сумками продуктов. Убийство произошло возле того дома, где он проживал.

Уточняется, что убийца скрылся с места преступления вместе с оружием, в настоящее время ведутся его поиски.

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