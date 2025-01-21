Над акваторией Черного моря сбили три украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации нейтрализовали три украинских дрона в районе Черного моря близ Крыма. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 21 января в промежутке с 10:45 до 11:00 мск дежурные подразделения ПВО ликвидировали три беспилотных летательных аппарата ВСУ над водами Черного моря у берегов Крыма.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 55 беспилотников украинских вооруженных сил в шести регионах страны.