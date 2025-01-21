Силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали 55 дронов ВСУ

В ночь на 21 января российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 55 беспилотников украинских вооруженных сил в шести регионах страны, сообщило Министерство обороны.

Из этого числа 22 дрона были уничтожены в Брянской области, 12 — в Ростовской области, 10 — в Смоленской, 6 — в Воронежской, 4 — в Саратовской, 1 — в Курской области.

Украинские вооруженные силы практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных частях России с помощью беспилотников. Тем не менее силы ПВО ВС РФ успешно отражают атаки противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Смоленск беспилотниками PD-2. Целью ночного удара мог быть авиационный завод, расположенный в Заднепровском районе города.