Над акваторией Каспийского моря уничтожили беспилотник ВСУ
Глава Дагестана Меликов: над Каспийском зафиксировали БПЛА
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали у российского побережья Каспийского моря украинский БПЛА, сообщило Министерство обороны РФ.
Отмечается, что объект был уничтожен в понедельник, 3 февраля, около 7:50 мск.
РФ принадлежит 695 км побережья Каспийского моря. Но расположено между Казахстаном на севере и Азербайджаном на юге. Море омывает юго-восток Астраханской области и Калмыкии, а также восток Дагестана.
На берегу Каспийского моря стоят шесть российских городов — Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни и Лагань. Вдоль всего побережья проходит единственная железная дорога, связывающая Россию и Азербайджан.
Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, вражеские беспилотники были зафиксированы над Каспийском. Он сообщил, что в регионе принимаются все необходимы меры по их уничтожению.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь на территорией России силы ПВО ликвидировали 70 украинских дронов.