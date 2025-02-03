Над акваторией Каспийского моря уничтожили беспилотник ВСУ

Отмечается, что объект был уничтожен в понедельник, 3 февраля, около 7:50 мск.

РФ принадлежит 695 км побережья Каспийского моря. Но расположено между Казахстаном на севере и Азербайджаном на юге. Море омывает юго-восток Астраханской области и Калмыкии, а также восток Дагестана.

На берегу Каспийского моря стоят шесть российских городов — Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни и Лагань. Вдоль всего побережья проходит единственная железная дорога, связывающая Россию и Азербайджан.

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, вражеские беспилотники были зафиксированы над Каспийском. Он сообщил, что в регионе принимаются все необходимы меры по их уничтожению.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь на территорией России силы ПВО ликвидировали 70 украинских дронов.