Над Белгородской областью сбили 28 беспилотников за четыре часа

На протяжении первой половины дня понедельника, 22 сентября, над Белгородской областью уничтожили 28 беспилотников неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

Противник утром 22 сентября продолжил попытки атаковать объекты на российской территории.

«С 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Все эти дроны были нейтрализованы над территорией Белгородской области.

Ранее, немного более чем за сутки до этого, утром 21 сентября, Минобороны сообщило о 19 сбитых за ночь беспилотниках. Больше всего дронов, 12 единиц, было перехвачено над полуостровом Крым.