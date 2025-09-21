Российская ПВО сбила за ночь 19 украинских беспилотников

На протяжении ночи на воскресенье, 19 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 19 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над территорией Крыма было уничтожено 12 беспилотников. Над акваторией Черного моря сбили четыре БПЛА. Два дрона перехватили в Брянской области. Еще один удалось нейтрализовать над Курской областью.

Ранее сообщалось, что в Самарской области погибли четыре мирных жителя вследствие удара ВСУ при помощи БПЛА. Они были убиты во время ночной атаки региона.