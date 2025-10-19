Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили еще семь украинских БПЛА
В первой половине дня воскресенья, 19 октября, противовоздушной обороной было нейтрализовано над Белгородской областью семь вражеских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, ВСУ продолжили попытки наносить удары по объектам на российской территории.
«В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали они.
Ранее Минобороны сообщило о 41 сбитом беспилотнике в ночь на 18 октября. Больше всего БПЛА, 12 единиц, было перехвачено над Брянской областью.