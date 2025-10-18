Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников за три часа
Фото: [istockphoto/comshcherbak volodymyr]
На протяжении первой половины дня субботы, 18 октября, противовоздушная оборона перехватила еще восемь БПЛА противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, Белгородская область на протяжении первой половины дня подвергалась интенсивным воздушным ударам ВСУ.
«В период с 10:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали они в микроблоге.
Ранее Минобороны сообщило о 41 сбитом беспилотнике в ночь на 18 октября. Больше всего БПЛА, 12 единиц, было перехвачено над Брянской областью.