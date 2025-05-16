Над Белгородской областью сбили вражеские дроны

Вечером в пятницу над Белгородской областью сбили еще два вражеских летательных объекта. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Так, согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, в период с 18:40 до 20:30 в небе над Белгородской областью средства ПВО России сбили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате происшествия пока не приводится. Другие подробности уточняются.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на протяжении ночи российские силы ПВО сбили 65 украинских дронов над территорией России, в том числе и в небе над Белгородской областью. Пострадавших в результате украинских атак нет.