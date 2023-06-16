Над Белгородской областью сработала система ПВО: сбит очередной беспилотник

Вечером пятницы, 16 июня, украинцы запустили беспилотник над Белгородской областью. Подробности привел в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, сработала система ПВО, которая сбила неизвестный беспилотник. Он – самолетного типа, и летел он над Яковлевским округом и Белгородским районом.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. При этом данных о разрушениях на земле на текущий момент нет. Подробности уточняются.