Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере.

Сообщение опубликовано в 22:33 мск. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Он уточил, что на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы Брянской области.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны России регулярно сообщает о предотвращении таких попыток. Ведомство отмечает, что вражеские объекты в небе над российскими регионами сбивают ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в районе Константиновки в ДНИ российские военнослужащие сбили новейший украинский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник».