Брянский завод микроэлектроники «Кремний Эл» приостановил работу после атаки БПЛА

Брянский завод «Кремний Эл», один из ведущих российских производителей микросхем, временно приостановил свою деятельность в результате атаки беспилотников, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно данным агентства, ночью зарегистрировали шесть ударов, в результате никто не пострадал. Тем не менее пострадали некоторые производственные площади и склады с готовой продукцией.

Атака привела к ущербу на объектах, обеспечивающих специальные энергетические нужды, что нарушило технологические процессы производства. Вследствие этого работа завода была приостановлена.

Завод расположен в Брянске по адресу: ул. Красноармейская, 103, на западной окраине города. Предприятие занимается производством интегральных микросхем, диодов, транзисторов и других электронных компонентов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в 13 регионах страны.