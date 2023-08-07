Над Калужской областью сбили еще один беспилотник
Фото: [© Виктор Антонюк/РИА Новости]
Дрон был уничтожен в Ферзиковском районе системой противовоздушной обороны.
Об этом заявил в своем микроблоге губернатор региона Владислав Шапша. Поражение цели было произведено прошедшей ночью, в 2 часа 30 минут.
«В Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», - написал он.
По его утверждению, в результате данного ЧП никто не пострадал. Это далеко не первый подобный случай. В некоторые дни над Калужской областью сбивали до семи беспилотников. Они летят через регион по направлению к Москве, пытаясь нанести удар по столице.