Над Калужской областью сбили очередной беспилотник

Происшествие произошло в Кировском районе. Силы противовоздушной обороны оперативно среагировали на угрозу с воздуха.

Губернатор Владислав Шапша в своем микроблоге рассказал об отражении удара сегодня утром.

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», - написал он.

Глава региона добавил, что в результате инцидента нет ни пострадавших, ни разрушений.