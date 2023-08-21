Над Калужской областью сбили очередной беспилотник
Фото: [© Виктор Антонюк/РИА Новости]
Происшествие произошло в Кировском районе. Силы противовоздушной обороны оперативно среагировали на угрозу с воздуха.
Губернатор Владислав Шапша в своем микроблоге рассказал об отражении удара сегодня утром.
«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», - написал он.
Глава региона добавил, что в результате инцидента нет ни пострадавших, ни разрушений.