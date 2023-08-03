Над Калужской областью за ночь сбили шесть беспилотников

О работе средств ПВО сообщил в своем микроблоге губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО сбито шесть БПЛА», - написал он.

Министерство обороны РФ добавило, что все эти беспилотные летательные аппараты были запущены украинской стороной в попытке совершить террористические акты. В результате этого инцидента никто не пострадал. На месте падения беспилотников сейчас работают оперативные службы.