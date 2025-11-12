Над колонной французских танков заметили шпионский дрон

Над колонной новейших французских танков «Леклерк» на железнодорожной станции в Мюлузе замечен неизвестный дрон. Это уже не первый случай наблюдения беспилотников над стратегическими объектами в Европе за последние дни. Об инциденте сообщили французские СМИ.

В ночь на среду на востоке Франции произошел тревожный инцидент. Неопознанный беспилотник совершил несколько пролетов над сортировочной станцией в городе Мюлуз, где в этот момент находилась колонна современных боевых танков «Леклерк». Сигнал тревоги подал сотрудник службы безопасности, заметивший аппарат в небе.

Практически одновременно полицейские зафиксировали еще один дрон, пролетавший над зданием центрального полицейского участка. По данным источников, аппарат совершил как минимум два четких пролета туда и обратно. Власти уже начали расследование по факту возможного шпионажа. Накануне аналогичный случай произошел над пороховым заводом компании Eurenco в Бержераке, который производит боеприпасы для Украины. Серия таинственных полетов над стратегическими объектами вызывает серьезное беспокойство у европейских спецслужб на фоне обострившейся геополитической обстановки.

