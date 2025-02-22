Над Крымом сбили три украинских дрона

22 февраля с 20:00 до 20:45 системы ПВО сбили над территорией Крыма три украинских беспилотника.

Вооруженные силы Украины почти ежедневно атакуют дронами объекты, расположенные в приграничных и центральных регионах России.

Силы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 11 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить и перехватить 40 украинских беспилотников в пяти регионах Российской Федерации.