Над Республикой Крым уничтожено 12 беспилотников за утро понедельника

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом уведомили в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Утром в понедельник, 8 сентября, российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Сообщается, что 12 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Крыма, а еще один – над акваторией Черного моря.

Инцидент произошел в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени. Как сообщают официальные источники, все беспилотники принадлежали к самолетному типу. Соответствующая информация появилась в канале оборонного ведомства в тот же день в 11:40.

Ранее российская ПВО сбила за ночь семь беспилотников ВСУ.