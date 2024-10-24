Над Курской областью и Черным морем уничтожили семь украинских БПЛА

В ночь с 11 на 12 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки, уничтожив семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ. Три из уничтоженных БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Еще четыре аппарата были нейтрализованы над территорией Курской области. Уничтоженные БПЛА были самолетного типа и направлялись к объектам, расположенным на территории РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия свидетельствуют о продолжающихся попытках Киева провести недопустимые акции против России. В Минобороны заверили, что учитываются все меры для защиты граждан и стратегически важных объектов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВС РФ уничтожили вражескую ракету над акваторией Черного моря.