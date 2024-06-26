Над Курской областью сбили украинскую ракету. Об этом в среду, 26 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По его информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку над Дмитриевским районом области. Незадолго до этого Смирнов предупреждал горожан о ракетной опасности.

В Курской, Белгородской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Там он введен из-за частых атак со стороны Украины.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о сбитых в небе над регионами страны беспилотниках. Системы ПВО работали накануне в Белгородской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали американскими кассетными ракетами ATACMS Севастополь. Снаряды попали по пляжу Учкуевка, где отдыхали местные жители и туристы. В результате теракта погибли четыре человека.

Ранее мы сообщали, что россияне массово отказываются отправлять своих детей на отдых в детские лагеря Крыма и Краснодарского края.