Россияне начали отменять отпуска в Крыму и Краснодарском крае

Жители регионов РФ начали отменять запланированные поездки в Крым и Краснодарский край, а также передумали отправлять своих детей в детские лагеря на этих территориях.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова.

По ее словам, сейчас фиксируются массовые аннуляции поездок в оздоровительные лагеря Крыма.

«Что касается возврата детей домой, то пока такой информации нет. Я думаю, досрочная отправка детей домой может быть осложнена логистикой, даже если такой запрос вдруг появится. Там сегодня находятся много детей по соцпрограмме», — сказала Иванова.

Он подчеркнула, что трудностей возврата детей, которые отдыхают в учреждения бесплатно, из указанных регионов домой не возникнет.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Теракт произошел днем. Снаряды попали по пляжам города, среди которых была Учкуевка. Там выходной проводили местные жители и туристы. В результате атаки погибли четыре человека.

Ранее мы сообщали, что семьям, чьи дети пострадали при атаке на Крым, выплатят по 100 тысяч рублей.