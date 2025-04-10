Над Курской областью уничтожили шесть беспилотников
Минобороны РФ: над Курской областью сбили шесть беспилотников
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Утром 10 апреля системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ, сообщило Министерство обороны России.
По информации оборонного ведомства, объекты уничтожили в небе Курской области примерно в 07:05 мск. Жертв и пострадавших нет.
Российские системы ПВО находятся в постоянной боевой готовности и продолжают эффективно выполнять задачи по отражению подобных угроз, обеспечивая безопасность воздушного пространства РФ.
Минобороны России регулярно сообщает об успешных действиях военнослужащих РФ, которые эффективно уничтожают дроны, предотвращая возможные инциденты и обеспечивая безопасность страны.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА. Отмечалось, что в Курской области ликвидировали семь вражеских воздушных объектов.