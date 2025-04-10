Над Курской областью уничтожили шесть беспилотников

По информации оборонного ведомства, объекты уничтожили в небе Курской области примерно в 07:05 мск. Жертв и пострадавших нет.

Российские системы ПВО находятся в постоянной боевой готовности и продолжают эффективно выполнять задачи по отражению подобных угроз, обеспечивая безопасность воздушного пространства РФ.

Минобороны России регулярно сообщает об успешных действиях военнослужащих РФ, которые эффективно уничтожают дроны, предотвращая возможные инциденты и обеспечивая безопасность страны.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА. Отмечалось, что в Курской области ликвидировали семь вражеских воздушных объектов.