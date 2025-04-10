За ночь силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника

За ночь на 10 апреля системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что ВСУ предпринимали попытки атаковать российскую территорию в период с 20:15 по 6:00 мск.

Согласно оперативной информации, предоставленной оборонным ведомством, силы ПВО ликвидировали беспилотники над пятью регионами РФ. Так, 14 БПЛА сбили над Брянской область, 12 — над Калужской областью, семь — над Курской областью, по четыре беспилотника — над Белгородской областью и Крымом, еще по одному — над Орловской и Московской областями.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников, однако системы ПВО на постоянной основе выполняют задачи по отражению подобных угроз. Ситуация остается под контролем властей.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что над подмосковным Наро-Фоминском уничтожили дрон ВСУ, летевший к Москве.