Над Московской областью за ночь ликвидировали 42 вражеских беспилотника

В ночь на 28 мая Московская область подверглась массированной атаке со стороны украинских вооруженных формирований, которые запустили по региону 42 беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отработали в 12 муниципалитетах. Он подчеркнул, что все оперативные службы Подмосковья оперативно отреагировали на происшествие.

Воробьев отметил, что в Чехове в результате атаки БПЛА были повреждены три жилых дома в селе Троицком — на улицах Новой и в садоводческом товариществе «Мичуринец». Никто из жителей не пострадал.

«По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — сказал глава региона.

ВСУ за последние несколько дней усилили атаку с помощью БПЛА на российские регионы. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к российской столице силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника.