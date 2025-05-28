ВСУ совершили одну из самых масштабных попыток ночной атаки на Москву и Подмосковье

28 мая, в период с полуночи до 04:30 мск системы противовоздушной обороны Министерства обороны России пресекли 14 попыток воздушных атак со стороны украинских вооруженных сил в Москве и Подмосковье. В общей сложности было уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал , что на территориях, где упали обломки сбитых дронов, работают сотрудники оперативных служб.

Помимо этого, жители Зеленограда заявили о шести и более громких хлопках, похожих на взрывы. В одном из районов города наблюдается задымление.

По предварительным данным, в результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде серьезных разрушений и жертв не зафиксировано, о чем сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что Минобороны России обвинило Украину в попытке срыва переговоров.