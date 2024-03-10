Над Новгородом сбит украинский беспилотник
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Над Новгородской областью силами российских средств ПВО сбит вражеский БПЛА самолетного типа, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Андрей Никитин.
По его словам, пострадавших и разрушений на земле при ликвидации вражеской авиатехники удалось избежать.
«Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», — сообщил губернатор.
В настоящее время на месте падения обломков дрона находятся экстренные службы региона.