Над Новгородом сбит украинский беспилотник

Над Новгородской областью силами российских средств ПВО сбит вражеский БПЛА самолетного типа, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Андрей Никитин.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле при ликвидации вражеской авиатехники удалось избежать.

«Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», — сообщил губернатор.

В настоящее время на месте падения обломков дрона находятся экстренные службы региона.