Над регионами РФ за ночь сбили 49 украинских БПЛА

На протяжении прошедшей ночи на 31 января над российской территорией было нейтрализовано 49 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, слова его представителей привел ТАСС.

Украинская армия пыталась нанести террористические удары по семи регионам России. Дежурные средства ПВО отразили атаки ВСУ.

«В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

Над Ростовской областью было сбито 25 БПЛА, еще восемь нейтрализовали над Волгоградской областью. Шесть беспилотников перехватили в Курской области, еще четыре — в Ярославской. Над Воронежской и Белгородской областями, а также над Краснодарским краем было сбито по два беспилотника.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в Воронежской области из-за падения украинского беспилотника. Сбитый дрон рухнул на дорогу, и его обломки повредили автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Его жизнь вне опасности.