Один человек пострадал из-за падения БПЛА в Воронежской области
Сбитый над Воронежской областью дрон ВСУ упал на проезжающий автомобиль
Фото: [Медиасток.рф]
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на российские регионы.
В ночь на 31 января силы ПВО и средства РЭБ на территории Воронежском области обнаружили, уничтожили и подавили несколько вражеских БПЛА.
Один из сбитых дронов упал на автомобиль, который в тот момент ехал по трассе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Водитель был ранен в ногу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Также в Воронеже получили повреждения частный дом и ферма, на которой выбили стекла. На местах ЧП продолжают работать оперативные службы.
Ранее сообщалось о том, что за два часа силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских дронов.