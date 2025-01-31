Один человек пострадал из-за падения БПЛА в Воронежской области

В ночь на 31 января силы ПВО и средства РЭБ на территории Воронежском области обнаружили, уничтожили и подавили несколько вражеских БПЛА.

Один из сбитых дронов упал на автомобиль, который в тот момент ехал по трассе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Водитель был ранен в ногу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также в Воронеже получили повреждения частный дом и ферма, на которой выбили стекла. На местах ЧП продолжают работать оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что за два часа силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских дронов.