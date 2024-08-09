Шестеро человек пострадали в результате атаки БПЛА на Липецкую область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за атаки украинских БПЛА в регионе пострадали шесть человек, сообщило РИА Новости .

Массированная атака БПЛА на Липецкую область была совершена накануне. В результате был поврежден энергообъект, в регионе наблюдались проблемы с электроснабжением. На территории Липецкого муниципального округа был введен режим ЧС, населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывают помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы был объявлен в Липецке и Липецком муниципальном округе.

К 7 утра в регионе отменили режим угрозы атаки БПЛА, перекрытия с дорог начали снимать, общественный транспорт возобновил свою работу.

Ранее сообщалось, что в Липецком муниципальном округе было остановлено движение пассажирского транспорта, а власти организовали пункты временного размещения для эвакуированных жителей.