Над регионами РФ за пять часов уничтожили 17 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов нейтрализовали 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами и в акватории Черного моря. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В период с 18:00 до 23:00 по московскому времени дежурные силы ПВО ликвидировали 17 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 7 были сбиты над Ростовской областью, по 4 — над Белгородской и Воронежской областями, как уточнили в Министерстве обороны.

«Также по 1 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря», — сказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.