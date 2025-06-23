Над регионами России ночью сбили 23 украинских беспилотника

Российский силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 22 на 23 июня отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершенную с территории Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

По оперативной информации оборонного ведомства, в период с 22:00 мск 22 июня до 07:00 мск 23 июня дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 23 беспилотника самолетного типа.

В Ростовской области было обнаружено и ликвидировано 14 БПЛА, в Волгоградской — перехвачено и уничтожено пять беспилотников, в Астраханской — ликвидировано 4 беспилотных аппарата.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать регионы РФ. Российская противовоздушная оборона демонстрирует высокую боевую готовность и эффективность в защите.

Информации о повреждениях или пострадавших в результате инцидента не поступало. Минобороны продолжает вести мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что из-за атаки дронов ВСУ на предприятии в Ростовской области вспыхнул пожар.