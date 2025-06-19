Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и «Билайна» в сфере информационных технологий

Подмосковье и «Билайн» продолжат развивать сотрудничество в сфере информационных технологий. Соглашение об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Билайна Сергей Анохин подписали на полях ПМЭФ-2025.

«„Билайн“ — наш давний партнер и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Подмосковье. Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что партнеры хотят создать единую цифровую систему с применением искусственного интеллекта для тех, кто занимается диагностикой онкологии, чтобы объединить исследования 58 лабораторий в единый цифровой контур. Это обеспечит специалистов удаленным доступом к ним, а также ускорит процесс обследований и повысит его точность. Данный проект позволит также справиться с кадровым дефицитом узких специалистов, потому что появится возможность удаленного формата работы.

Анохин подчеркнул, что заключение нового соглашения позволит укрепить отношения с правительством Московской области в сфере цифровых технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.