Над регионами России сбито 14 вражеских беспилотников

Минобороны: вечером 20 октября уничтожено 14 БПЛА над регионами России

Вечером 20 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского происхождения, сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.

Анализ распределения пораженных БПЛА по географическим зонам показал следующее:

  • Над территорией Ростовской области было уничтожено 10 аппаратов.
  • Три беспилотных аппарата были нейтрализованы над Воронежской областью.
  • Один БПЛА был сбит над Саратовской областью.