Над регионами России сбито 14 вражеских беспилотников
Минобороны: вечером 20 октября уничтожено 14 БПЛА над регионами России
Вечером 20 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского происхождения, сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.
Анализ распределения пораженных БПЛА по географическим зонам показал следующее:
- Над территорией Ростовской области было уничтожено 10 аппаратов.
- Три беспилотных аппарата были нейтрализованы над Воронежской областью.
- Один БПЛА был сбит над Саратовской областью.