Над Россией сбили 4 украинских БПЛА утром в понедельник

Над территорией России за 3 часа были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших ВСУ. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской и Брянской областей. Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в период с 08:00 до 10:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО были успешно перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Курской области и еще один над территорией Брянской области. Дополнительная информация о последствиях и целях беспилотников не приводится. Данные были обнародованы в 11:06 по московскому времени.

