Российские дроны и ракеты атаковали порт Измаил: уничтожены паром с грузами НАТО и энергообъект

Воздушная атака российских войск нанесла серьезный урон инфраструктуре порта Измаил в Одесской области. Основными целями стали паром, перевозивший военные грузы для ВСУ, и ключевая подстанция, что привело к масштабному пожару и перебоям в работе порта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ночная атака на порт Измаил оказалась масштабной и высокоточной. Для ударов применялись ударные дроны «Герань» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Помимо парома с грузами Североатлантического альянса, огню якобы подверглись энергетическая инфраструктура и производственные мощности судостроительного завода, расположенного рядом с портом.

Мощность взрывов была такой, что власти соседней Румынии оценили возможные риски для своих граждан. В приграничном селе Плауру провели превентивную эвакуацию полутора десятков человек. Поражение крупной подстанции может надолго парализовать работу военного порта, который остается одним из ключевых логистических хабов для поставок западных вооружений. Возгорание на судне удалось локализовать только спустя несколько часов.

Ранее Виктор Орбан заявил о разработке в ЕС планов войны с Россией.