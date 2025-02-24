Над российскими регионами за ночь сбили 22 украинских БПЛА

Минувшей ночью на 24 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в нескольких регионах России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Речь идет о четырех регионах страны — Орловской, Брянской, Рязанской областях, а также Республике Крым.

Так, по информации оборонного ведомства, 16 вражеских объектов система ПВО уничтожила в Орловской области. Три БПЛА были ликвидированы над Брянской областью, еще два — над Рязанской. Один беспилотник сбили в небе над Крымом.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, а также объекты, расположенные там, беспилотниками. Чаще всего БПЛА оказываются над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Минобороны РФ ежедневно сообщает о случаях ликвидации БПЛА, а власти регионов, где произошел инцидент, отслеживают ситуацию с повреждениями и принимают меры по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Рязани после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).