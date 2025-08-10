Над российскими регионами за последние 3,5 часа сбили 15 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации, о чём информирует Министерство обороны Российской Федерации.

В Тульской области было сбито пять беспилотных летательных аппаратов, в Орловской области — четыре, в Краснодарском крае — три, над Азовским морем — два, а в Московском регионе — один.

«В период с 11:30 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области силы ПВО перехватили порядка 10 украинских БПЛА.