Над российскими регионами за вечер сбиты 11 украинских беспилотников

В воскресенье вечером силы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом, акваторией Чёрного моря, а также над территориями Брянской, Курской и Орловской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также стало известно, что в воздушном пространстве над Крымом были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата противника. Ещё два дрона были сбиты в акватории Чёрного моря.

«Третьего августа в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области и один – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

О пострадавших и повреждениях на земле информации российским оборонным ведомством не приводится.

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