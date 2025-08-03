После освобождения Часова Яра для Вооружённых сил Российской Федерации открываются новые возможности для манёвров. Российские военные могут действовать в разных направлениях, в том числе в сторону Константиновки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

В минувший четверг Министерство обороны Российской Федерации предоставило информацию о том, что в результате наступления подразделений «Южной» группировки войск был освобождён город Часов Яр, расположенный в Донецкой Народной Республике.

«Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки», — рассказал Пушилин.

Как он сообщил, вражеские логистические маршруты в регионе постепенно блокируются. По его информации, расстояние от недавно освобожденного села Александро-Калиново до Константиновки составляет менее пяти километров.

На Константиновском направлении продолжаются боевые действия за контроль над населенным пунктом Катериновка. Кроме того, Армия России продвигается актовно в районе села Яблоновка, заключил Денис Пушилин.