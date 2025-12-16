Над Смоленской областью перехватили и подавили четыре украинских беспилотника

Над территорией Смоленской области к утру вторника, 16 декабря, средствами ПВО было перехвачено четыре беспилотника неприятеля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.

По словам губернатора, средства радиоэлектронной борьбы перехватили и подавили над территорией области четыре БПЛА.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте падения обломков работают оперативные службы», — указал он.

Анохин также попросил всех жителей соблюдать меры безопасности: не приближаться к обнаруженным обломкам, а вызывать специалистов экстренных служб при обнаружении упавших дронов по телефону 112.

Ранее Минобороны сообщило о 130 сбитых беспилотниках за ночь на 15 декабря. Больше всего БПЛА, 38 единиц, было перехвачено над Астраханской областью.