Над территорией РФ за ночь уничтожили 47 беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 47 беспилотников за прошедшую ночь. По данным ведомства, объекты уничтожены благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Уточняется, что над территорией Брянской области сбили 24 БПЛА. Пять дронов ликвидировали над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской областями, один — над Краснодаром. Кроме того, говорится в сообщении, над акваторией Азовского моря были сбиты 13 беспилотников.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ беспилотниками. Минобороны ежедневного информирует о пресечении таких попыток.

Использование беспилотников в военных конфликтах может привести к точечным ударам по стратегическим объектам. Кроме того, БПЛА могут использоваться для сбора разведывательной информации.

Ранее сообщалось, что в России разработали беспилотник «Молния» для доставки боеприпасов.