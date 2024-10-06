В России разработали беспилотник «Молния» для доставки боеприпасов

О разработке в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину рассказал командир подразделения БПЛА с позывным «Печорин».

Российские изобретатели создали дрон под названием «Молния» со встроенным искусственным интеллектом.

По словам Стешина, «Молния» — это бюджетное, но очень эффективное средство дальней доставки боеприпасов.

Беспилотник способен поднимать и переносить до трех килограммов.

Над разработкой дрона начали работать в гараже, а потом, получив финансовую поддержку от государства, было запущено его производство.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны РБ заявили об использовании Pokémon Go в разведывательных целях.