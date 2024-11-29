Над территорией России за ночь уничтожили 47 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над российской территорией было перехвачено 47 украинских беспилотников. Их сбили в шести регионах РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны России.

Украинская армия пыталась нанести террористические атаки по объектам на территории РФ, но дежурные средства ПВО были начеку и предотвратили угрозу. Им удалось нейтрализовать 47 БПЛА противника.

«29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей», — указали в военном ведомстве.

Еще один дрон был перехвачен над Республикой Крым. В то же время российской армией был достигнут успех в Харьковской области. Там было уничтожено три неприятельских опорных пункта и ликвидировано порядка двухсот бойцов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошел пожар на нефтебазе. Судя по всему, к возгоранию привело попадание в этот объект украинского БПЛА либо его обломков.