Baza передает о пожаре на нефтебазе у Каменск-Шахтинского после попадания БПЛА

Один или несколько вражеских беспилотников, что сегодняшней ночью атаковали территорию Ростовской области, могли угодить в нефтебазу в Каменском районе. Об этом передает Baza со ссылкой на местных жителей.

Телеграм-канал публикует кадры сильного пожара на инфраструктурном объекте, куда могли попасть либо вражеские дроны, либо их обломки.

«Очевидцы сообщают о пожаре на нефтебазе в Ростовской области. Предварительно, горит нефтебаза, расположенная неподалеку Каменск-Шахтинского», — приводится в публикации.

Отметим, что комментарии от официальных источников пока не поступали. Информации о пострадавших также не приводится.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал в соцсетях, что регион подвергся массированной ночной атаке с воздуха со стороны ВСУ. Силами РЭБ было подавлено не менее 30 дронов.