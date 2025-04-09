Над территорией Ростовской области уничтожено несколько беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны с вечера вторника, 8 апреля, отражают атаку на Ростовскую область.

Дроны ликвидированы в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовский и Миллеровском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

ПВО продолжают отражать атаку на Ростовскую область.

Падение фрагментов устройств привели к возникновению повреждения крыш в доме и гараже в Зернограде. Также повреждена крыша дома в Донецке, добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось о том, что опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Тамбовской и Самарской областях.