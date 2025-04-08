Сразу в двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников

Информация об этом опубликована в приложении МЧС РФ.

Жителей региона просят соблюдать спокойствие. Сотрудники ведомства напомнили, что, увидев беспилотное воздушное судно, нужно покинуть опасную зону и спрятаться в здании, под деревом или в подземном переходе.

Также об опасности атаки дронов ВСУ предупредили жителей Самарской области. Граждан просят быть бдительными.

Ранее сообщалось о том, что план «Ковер» ввели в аэропортах Волгограда и Саратова.