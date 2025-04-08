Сразу в двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников
Опасность атаки дронов ВСУ объявлена в Тамбовской и Самарской областях
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В Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.
Информация об этом опубликована в приложении МЧС РФ.
Жителей региона просят соблюдать спокойствие. Сотрудники ведомства напомнили, что, увидев беспилотное воздушное судно, нужно покинуть опасную зону и спрятаться в здании, под деревом или в подземном переходе.
Также об опасности атаки дронов ВСУ предупредили жителей Самарской области. Граждан просят быть бдительными.
Ранее сообщалось о том, что план «Ковер» ввели в аэропортах Волгограда и Саратова.