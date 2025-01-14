Над тремя регионами РФ сбили украинские беспилотники

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над тремя российскими регионами украинские беспилотники. Об этом вечером, 14 января, сообщило Министерство обороны РФ.

Речь идет о Белгородской, Орловской и Липецкой областях. По данным оборонного ведомства, средства ПВО отработали в указанных регионах в период с 20:00 до 22:00 мск.

Информации о пострадавших или повреждениях, связанных с инцидентом, пока не поступало. Власти продолжают расследование обстоятельств произошедшего, а также проверку готовности систем ПВО к аналогичным инцидентам.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать российские регионы не только с помощью беспилотников, но и с помощью ракет. Системы ПВО регулярно отражают атаки украинских боевиков.

Ранее Центр управления регионом (ЦУР) по Ульяновской области сообщил, что недалеко от поселка Цильна обнаружили объект, похожий на беспилотник.