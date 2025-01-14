Похожий на беспилотник объект обнаружили в Ульяновской области

В Ульяновской области недалеко от поселка Цильна обнаружили подозрительный объект, напоминающий беспилотник. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Центра управления регионом (ЦУР).

На данный момент информация о характере объекта остается неопределенной.

По предварительным данным, в результате обнаружения разрушений или пострадавших не зафиксировано. В целях безопасности территорию вокруг объекта оцепили. На месте работают специалисты-саперы для дальнейшего исследования и оценки ситуации.

Правоохранительные органы призвали местных жителей соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения зоны возможной опасности до завершения работы специалистов.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в Саратовской и Брянской областях после уничтожения украинских беспилотников обнаружили кумулятивные бомбы КЗ-6. Отмечалось, что подобные бомбы ВСУ ранее применяли во время атаки на российские регионы.